"Локомотив" победил "Динамо" в Химках и вышел на второе место

"Локомотив" в гостевом матче 21-го тура чемпионата России обыграл "Динамо" со счетом 1:0. Единственный мяч на 64-й минуте с пенальти забил Антон Миранчук.

Встреча прошла в Химках, что вызвало очередную акцию несогласия со стороны болельщиков "Динамо", которые вывесили баннер "10 лет ожиданий, 10 минут тишины".

Для подопечных Юрия Семина это третья победа подряд в премьер-лиге. Бело голубые, напротив, потерпели третье поражение подряд (все - со счетом 0:1).

Отметим, что "Динамо" не может обыграть "Локомотив" уже 10 матчей подряд.

Железнодорожники поднялись на второе место в турнирной таблице, опередив ЦСКА, которому завтра предстоит встреча с "Уфой".

"Динамо" идет на 12-м месте.

Чемпионат России

Премьер-лига

21-й тур

"Динамо" (Москва) - "Локомотив" (Москва) - 0:1 (0:0)

Гол: Ант.Миранчук, 64 - с пенальти.

"Динамо": Шунин, Козлов, Шуньич, Евгеньев, Морозов (Рауш, 76), Жоаузинью, Юсупов, Тетте, Грулев (Липовой, 69), Луценко, Марков (Панченко, 60).

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Идову, Денисов (Кварацхелия, 54), Баринов, Крыховяк, Ант.Миранчук, Ал.Миранчук (Жемалетдинов, 90), Смолов (Эдер, 81).

Предупреждения: Шуньич, 23. Марков, 51. Тетте, 86.

Судьи: Еськов. Елеференко, Еремин (все - Москва).

30 марта. Химки. Стадион "Арена Химки".