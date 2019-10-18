«Локомотив» победил «Ахмат» в Грозном и потерял Джорджевича

«Локомотив» победил «Ахмат» в гостевом матче 13-го тура премьер-лиги (2:0). Голами отметились хабеки Александр Коломейцев и Жоау Мариу. На 32-й минуте первого тайма травму получил форвард красно-зеленых Лука Джорджевич — его унесли с поля на носилках.

«Локомотив» набрал 29 очков и укрепил свое лидерство в турнирной таблице. «Ахмат» с 12 баллами располагается на 14-й строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

13-й тур

«Ахмат» (Грозный) — «Локомотив» (Москва) — 0:2 (0:1)

Голы: Коломейцев, 23 (0:1). Жоау Мариу, 86 (0:2).

«Ахмат» (Грозный): Городов, Уциев, Семенов, Нижич, Мусалов (Харин, 53), Роши (Михаляк, 46), Иванов, Глушаков (Швец, 77), Исмаэл, Бериша, Мбенг.

«Локомотив» (Москва): Гильерме, Живоглядов, Чорлука, Магкеев, Идову, Миранчук, Коломейцев, Мурило, Жоау Мариу (Тугарев, 88), Эдер, Джорджевич (Куликов, 32).

Предупреждения: Живоглядов, 40. Харин, 74. Куликов, 80. Уциев, 89.

Судьи: Васильев (Ижевск). Лунев (Новосибирск), Воронцов (Ярославль).

18 октября. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».

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