«Локомотив» — «Оренбург»: железнодорожники выигрывают после первого тайма

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«Локомотив» после первого тайма на своем поле обыгрывает «Оренбург» в матче 5-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:0.

Единственный гол на 9-й минуте забил Сергей Пиняев.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Оренбург».