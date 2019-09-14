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«Локомотив» одержал 300-ю победу в чемпионатах России под руководством Семина

21:07
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В матче 9-го тура чемпионата России «Локомотив» провел гостевой матч против «Сочи». Москвичи одержали минимальную победу со счетом 1:0.

Эта победа стала 300-й для «железнодорожников» в чемпионате России под руководством Юрия Семина, сообщает Twitter команды.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




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