«Локомотив» одержал 300-ю победу в чемпионатах России под руководством Семина

В матче 9-го тура чемпионата России «Локомотив» провел гостевой матч против «Сочи». Москвичи одержали минимальную победу со счетом 1:0.

Эта победа стала 300-й для «железнодорожников» в чемпионате России под руководством Юрия Семина, сообщает Twitter команды.

Сегодняшняя победа в матче #СочиЛоко стала для Юрия Палыча 300-й в чемпионатах России на посту главного тренера. Поздравляем и желаем не сбавлять обороты! ? pic.twitter.com/68gBqr3hJT — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) September 14, 2019

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