"Локомотив" обыграл "Спартак" в молодежном первенстве

"Локомотив" в матче 2-го тура молодежного первенства премьер-лиги обыграл "Спартак" со счетом 2:0. Голы забили Николай Титков и Дзамболат Цаллагов.

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2-й тур

"Локомотив" (Москва) - "Спартак" (Москва) - 2:0 (1:0)

Голы: Титков, 12 (1:0). Цаллагов, 60 (2:0).

"Локомотив": Ботнарь, Гюрджан, Основ, Петухов (Шарков, 77), Сухарев (Шищенко, 82), Черный, Иосифов (Цаллагов, 58), Файзуллин (Щетинин, 72), Петров (Черняков, 79), Титков (Мальцев, 89), Сулейманов (Турищев, 90).

"Спартак": Поплевченков, Петрунин, Актисов, Мохбалиев, Сазонов, Володкин, Фольмер, Данилин, Мазуров (Оганесян, 53), Калачевский (Сунгатулин, 62), Тиуб (Репях, 75).

Предупреждения: Мохбалиев, 11. Петухов, 19. Иосифов, 35. Тиуб, 40. Сухарев, 55. Калачевский, 58. Петрунин, 73. Данилин, 88.

Судья: Матюнин (Москва).

26 февраля. Москва. Стадион "Сапсан Арена".