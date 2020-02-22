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«Локомотив» обыграл «Чайку», Эдер сделал классический хет-трик

20:51
Эдер с семьей. Фото ФК "Локомотив"
Эдер с семьей. Фото ФК "Локомотив"
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«Локомотив» обыграл «Чайку» в контрольном матче — 3:1. Форвард железнодорожников Эдер оформил классический хет-трик (три гола подряд в одном тайме).

Контрольный матч

«Локомотив» (Москва) — «Чайка» (Песчанокопское) — 3:1 (3:0)

Голы: Эдер, 16 (1:0). Эдер, 27 (2:0). Эдер, 39 (3:0). Леонтьев, 48 (3:1).

«Локомотив»: Гильерме (Коченков, 46), Хеведес (Рыбус, 62), Кверквелия, Игнатьев (Живоглядов, 62), Чорлука (Мурило, 70), Магкеев (Рыбчинский, 62), Баринов, Крыховяк, Жоау Мариу, Жемалетдинов, Эдер (Миранчук, 46).

22 февраля. Марбелья. Стадион Футбольный центр «Марбелья».

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