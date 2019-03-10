"Локомотив" обыграл "Анжи" и снова догнал "Спартак"

"Локомотив" победил "Анжи" в матче 19-го тура премьер-лиги (2:0). Голами отметились хавбек Джефферсон Фарфан и нападающий Федор Смолов.

"Локомотив" набрал 32 очка и остался на 5-м месте в турнирной таблице - столько же баллов в активе "Спартака". "Анжи" с 18 очками располагается на 14-й строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

19-й тур

"Анжи" (Махачкала) - "Локомотив" (Москва) - 0:2 (0:1)

Голы: Фарфан, 21 (0:1). Смолов, 80 (0:2).

"Анжи" (Махачкала): Дюпин, Удалый, Калошин, Белоруков, Гиголаев, Гайдаров (Иванченко, 73), Закиров (Долгов, 77), Ондуа (Андреев, 83), Гапон, Кацаев, Понсе.

"Локомотив" (Москва): Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Хеведес, Фарфан (Кварацхелия, 86), Баринов, Крыховяк, Ал.Миранчук (Тугарев, 89), Ант.Миранчук (Идову, 83), Смолов.

Предупреждения: Гапон, 27. Ант.Миранчук, 29. Закиров, 68.

Судьи: Волошин (Смоленск). Ширяев (Ставрополь), Воронцов (Ярославль).

10 марта. Каспийск. Стадион "Анжи Арена".

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