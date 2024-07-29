«Локомотив» объявил об уходе Волкова на правах аренды в дзержинский «Арсенал»

«Локомотив» объявил об уходе в дзержинский «Арсенал» воспитанника своей академии Кирилла Волкова.

18-летний защитник будет выступать за белорусскую команду на правах аренды до декабря нынешнего года.

«Желаем Кириллу удачного выступления в составе новой команды и как можно больше игровой практики», — сказано в заявлении пресс-службы клуба.

В составе молодежной команды красно-зеленых Волков провел 33 матча, в которых забил один гол и сделал четыре результативные передачи.