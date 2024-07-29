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Бутта Магомедов оценил перспективы «Химок» в новом сезоне РПЛ

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Полузащитник «Химок» Бутта Магомедов высказал мнение о перспективах подмосковного клуба в сезоне РПЛ-2024/25.

«Не знаю, на что конкретно мы будем рассчитывать в этом сезоне. Но я знаю точно, что мы будем в каждом матче выходить и доказывать свою состоятельность. Будем стараться выигрывать, играть на победу. Реально ли занять место в первой восьмерке РПЛ? Конечно, реально, почему нет», — цитирует Магомедова «РБ Спорт».

В 1-м туре «Химки» сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» — 1:1, а в матче 2-го тура потерпели поражение от «Спартака» со счетом 1:3.

Источник: РБ Спорт
Бутта Магомедов
РПЛ
ФК Химки
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