Бутта Магомедов оценил перспективы «Химок» в новом сезоне РПЛ
Полузащитник «Химок» Бутта Магомедов высказал мнение о перспективах подмосковного клуба в сезоне РПЛ-2024/25.
«Не знаю, на что конкретно мы будем рассчитывать в этом сезоне. Но я знаю точно, что мы будем в каждом матче выходить и доказывать свою состоятельность. Будем стараться выигрывать, играть на победу. Реально ли занять место в первой восьмерке РПЛ? Конечно, реально, почему нет», — цитирует Магомедова «РБ Спорт».
В 1-м туре «Химки» сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» — 1:1, а в матче 2-го тура потерпели поражение от «Спартака» со счетом 1:3.
Источник: РБ Спорт
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|2
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|6
|
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|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
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|2
|1
|1
|0
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|4
|
5
|Оренбург
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
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|1
|0
|1
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|
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|0
|2
|0
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|2
|
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|0
|2
|0
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|2
|
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|1
|1
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|1
|
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|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
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|Пари НН
|2
|0
|0
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|0
|
16
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|0
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|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|- : -
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|- : -
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|4.08
|18:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|4.08
|20:00
|
Динамо Мх – Пари НН
|- : -
|4.08
|20:30
|
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|- : -
|5.08
|20:00
|
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Локомотив
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|
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Бителло
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Зенит
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|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
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Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
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Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
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