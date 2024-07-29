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Габулов: «В «Динамо» нет вратарской конкуренции, Лунев — номер один»

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Экс-голкипер московского «Динамо» и сборной России Владимир Габулов высказался о конкуренции среди вратарей бело-голубых.

«Мне нравится, как играет Лунев. Роль вратаря в «Динамо» очень велика. Он оказывает очень большое влияние на результат своими действиями. В матче с «Локомотивом» (3:1) именно благодаря его игре бело-голубым удалось победить. Железнодорожники создавали стопроцентные голевые моменты, но Лунев демонстрировал высочайшее мастерство. Спасал команду при 1:1, и уже после «Динамо» удалось реализовать свои моменты и победить.

Есть ли шансы у Лещука с таким Луневым вернуть себе место в воротах? В «Динамо» нет конкуренции среди вратарей. Объективно Лещук слабее и ниже уровнем. Лунев — номер один, он голкипер сборной. У него большой опыт и психологически он сильнее Лещука. Так что речи о конкуренции не может быть. Лещук — как подстраховка в случае чего», — цитирует Габулова Legalbet.

32-летний Лунев перешел в «Динамо» на правах свободного агента летом 2024 года, его контракт рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне РПЛ вратарь провел 2 матча, в которых пропустил 2 мяча.

Источник: Legalbet
Андрей Лунев
Владимир Габулов
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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