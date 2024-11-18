«Локомотив» объявил об уходе директора по коммуникациям

Сергей Дерябкин покинул пост директора по коммуникациям «Локомотива», сообщается в соцсетях железнодорожников. Он занимал эту должность с декабря 2022 года.

Отмечается, что пресс-службой московского клуба продолжит руководить Артем Загуменнов.

«Директор по коммуникациям Сергей Дерябкин покидает наш клуб по обоюдному согласию сторон. Благодарим Сергея Владимировича за профессиональную работу и желаем удачи и успехов в дальнейшем», — говорится в заявлении «Локомотива».

После 15 туров железнодорожники с 34 очками располагаются на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России.