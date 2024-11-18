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Сегодня, 14:50

Соболев похвастался эффектным голом сына: «Когда пошел не в отца»

Алина Савинова
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором его сын забил эффектный гол в матче за детскую команду.

В одном из эпизодов встречи семилетний Сергей после отбора мяча у соперника обошел практически всю команду конкурента и нанес точный удар по воротам.

«Когда пошел не в отца», — подписал видео Соболев.

Соболев этим летом перешел из «Спартака» в «Зенит», подписав контракт с сине-бело-голубыми до июня 2027 года. В нынешнем сезоне 27-летний форвард провел 13 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.

Перед переходом Соболева в клуб из Санкт-Петербурга его сын во время стрима футболиста назвал «Зенит» «позором российского футбола» и «бомжами».

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
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