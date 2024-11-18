Артур сможет сыграть против «Факела»

Главный врач «Динамо» Александр Родионов в разговоре с «СЭ» рассказал о состоянии здоровья полузащитника бело-голубых Артура Гомеса.

«Там было небольшое воспаление ахилла. Поэтому сняли его с тренировки на индивидуальную работу. В ближайшее время вернем. К «Факелу» он сможет [восстановиться]», — сказал Родионов «СЭ».

Ранее 26-летний футболист не смог принять участие в товарищеском матче против «Амкала» (2:3).

«Динамо» сыграет с «Факелом» на выезде 24 ноября. Игра 16-го тура РПЛ запланирована на 16.30 по московскому времени.