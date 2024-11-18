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Сегодня, 15:50

Артур сможет сыграть против «Факела»

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный врач «Динамо» Александр Родионов в разговоре с «СЭ» рассказал о состоянии здоровья полузащитника бело-голубых Артура Гомеса.

«Там было небольшое воспаление ахилла. Поэтому сняли его с тренировки на индивидуальную работу. В ближайшее время вернем. К «Факелу» он сможет [восстановиться]», — сказал Родионов «СЭ».

Ранее 26-летний футболист не смог принять участие в товарищеском матче против «Амкала» (2:3).

«Динамо» сыграет с «Факелом» на выезде 24 ноября. Игра 16-го тура РПЛ запланирована на 16.30 по московскому времени.

ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Артур Гомес Лоренсо
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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Оренбург – Зенит
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