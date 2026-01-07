Источник: АЕК Николича может подписать Баринова

АЕК заинтересован в переходе полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, сообщает Sport Baza.

По информации источника, инициатором возможного трансфера является главный тренер греческого клуба Марко Николич, который ранее возглавлял «Локомотив» и ЦСКА.

Сообщается, что АЕК готов предложить Баринову улучшенный контракт и заплатить 1,5 миллиона евро за его переход в зимнее трансферное окно.

Контракт Баринова с «Локомотивом» истекает летом 2026 года. В этом сезоне он провел 24 матча во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 7 результативных передач. Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован ЦСКА.