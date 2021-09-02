«Локомотив» намекнул на переход Марадишвили из ЦСКА
«Локомотив» в своем Twitter анонсировал переход полузащитника ЦСКА Константина Марадишвили.
Планировал этой осенью в Европу, но не получается?— «Локомотив» (@fclokomotiv) September 2, 2021
Поездом — получится! ? pic.twitter.com/jLIwOURQTU
«Планировал этой осенью в Европу, но не получается? Поездом — получится!» — говорится в сообщении.
21-лентий Марадишвили — воспитанник ЦСКА. В сезоне-2021/22 футболист провел 3 матча за армейцев, на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 2,5 миллиона евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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