«Локомотив» — «Крылья Советов»: видеотрансляция матча РПЛ
30 июня 2020, 16:00
Во вторник, 30 июня, состоится матч 25-го тура чемпионата России, в котором «Локомотив» на своем поле примет «Крылья Советов». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.
Следить за матчем «Локомотив» — «Крылья Советов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Локомотив» — «Крылья Советов»
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 25-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
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