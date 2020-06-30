Во вторник, 30 июня, состоится матч 25-го тура чемпионата России, в котором «Локомотив» на своем поле примет «Крылья Советов». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

Следить за матчем «Локомотив» — «Крылья Советов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Локомотив» — «Крылья Советов»