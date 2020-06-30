РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Локомотив» — «Крылья Советов»: видеотрансляция матча РПЛ

30 июня 2020, 16:00
«Локомотив» примет «Крылья Советов» в матче 25-го тура РПЛ. Фото ФК «Крылья Советов»
«Локомотив» примет «Крылья Советов» в матче 25-го тура РПЛ. Фото ФК «Крылья Советов»
Теги:

Во вторник, 30 июня, состоится матч 25-го тура чемпионата России, в котором «Локомотив» на своем поле примет «Крылья Советов». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

Следить за матчем «Локомотив» — «Крылья Советов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Локомотив» — «Крылья Советов»

Локомотив — Крылья Советов

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 25-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир