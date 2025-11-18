Футбол
Сегодня, 19:45

«Локомотив» — «Краснодар»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Локомотив» и «Краснодар» сыграют в чемпионате России 23 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Локомотив» и «Краснодар» встретятся в матче 16-го тура чемпионата России в воскресенье, 23 ноября. Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве и начнется в 19.45 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
23 ноября, 19:45. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Краснодар

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Черкизове. Следить за основными событиями игры «Локомотив» — «Краснодар» можно будет в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире игру будут транслировать телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир стартует в 19.15 мск, за полчаса до стартового свистка. Также встречу можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

После 15 туров чемпионата России железнодорожники набрали 30 очков и занимают четвертое место в таблице, у «быков» 33 очка и первая строчка.

Расписание и результаты, турнирную таблицу чемпионата России, новости и обзоры изучайте в разделе РПЛ на нашем сайте.

РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
