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Судейство

Сегодня, 21:05

«Локомотив» — «Краснодар»: Безбородов не удалил Ненахова

Александр Бобров
Шеф-редактор
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На 45-й минуте матча 22-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Краснодар» судья Владислав Безбородов не увидел всех деталей единоборства Максима Ненахова и Джона Кордобы и ошибочно не вынес предупреждение защитнику железнодорожников.

Для Ненахова, который сыграл в мяч правой рукой, оно стало бы вторым в этой игре — ему пришлось бы покинуть поле.

Скриншот трансляции.

Безбородов вышел из ситуации, поговорив с первым ассистентом Дмитрием Ермаковым и назначив штрафной удар в другую сторону — в пользу «Локомотива». Таким образом, Ненахов избежал наказания и продолжил матч.

Скриншот трансляции.

Видеоассистенты Андрей Фисенко и Роман Галимов не имели права вмешаться, потому что речь шла о предупреждении, а не удалении за лишение соперника явной возможности забить гол.

Максим Ненахов
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
Владислав Безбородов
28
4
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
6
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 0 : 0
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 2 : 1
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
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Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Константин Тюкавин

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Квинси Промес

Спартак

 6
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Маркус Вендел

Зенит

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И К Ж
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Виктор Александров

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 16 1 5
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