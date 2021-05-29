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«Зенит» поздравил Аршавина с юбилеем

08:08
Андрей Аршавин. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Андрей Аршавин. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Зенит» поздравил своего бывшего нападающего Андрея Аршавина с днем рождения. Сегодня экс-футболисту сборной России исполнилось 40 лет.

«Андрею Аршавину — 40! С днем рождения, легенда!», — говорится в сообщении клуба в Twitter.

Аршавин — трехкратный чемпион России, победитель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА в составе «Зенита». С 2009 по 2013 год выступал за лондонский «Арсенал».

Сейчас он занимает пост директора департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита».

В составе сборной России Аршавин всего за карьеру провел 75 игр, в которых отметился 17 забитыми мячами и 18 голевыми передачами. Вместе с командой он получил бронзовые награды чемпионата Европы 2008 года.

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