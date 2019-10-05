«Локомотив» и «Арсенал» сыграли вничью в матче молодежных команд
14:04
«Локомотив» в матче 12-го тура чемпионата России сыграл вничью с «Арсеналом» (0:0). «Железнодорожники» занимают второе место в таблице, туляки же расположились на третьем.
Чемпионат России
Молодежные команды
12-й тур
«Локомотив» (Москва) — «Арсенал» (Тула) — 0:0
Судья: Голов (Омск).
5 октября. Москва. Стадион «Сапсан Арена».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2019-2020/
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