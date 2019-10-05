«Локомотив» и «Арсенал» сыграли вничью в матче молодежных команд

«Локомотив» в матче 12-го тура чемпионата России сыграл вничью с «Арсеналом» (0:0). «Железнодорожники» занимают второе место в таблице, туляки же расположились на третьем.

Чемпионат России

Молодежные команды

12-й тур

«Локомотив» (Москва) — «Арсенал» (Тула) — 0:0

Судья: Голов (Омск).

5 октября. Москва. Стадион «Сапсан Арена».