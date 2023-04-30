«Локомотив» — «Химки»: Дзюба забил ударом скорпиона после подачи с углового

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Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба увеличил преимущество своей команды в матче 25-го тура РПЛ против «Химок» — 2:0.

На 52-й минуте форвард забил ударом пяткой после подачи с углового.

Дзюба забил седьмой гол в нынешнем розыгрыше РПЛ.