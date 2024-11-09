«Локомотив» — «Факел»: Батраков и Баринов выйдут на поле с первых минут

«Локомотив» и «Факел» объявили составы на матч 15-го тура РПЛ.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Ньямси, Монтес, Тикнизян, Самошников, Баринов, Карпукас, Сулейманов, Севикян.

Запасные: Митрюшкин, Веселов, Сильянов, Морозов, Погостнов, Тимофеев, Салтыков, Воробьев, Пиняев, Сарвели, Раков.

«Факел»: Гудиев, Калинин, Дзиов, Сенхаджи, Альшин, Квеквескири, Щетинин, Брахими, Селе, Мертенс, Каштанов.

Запасные: Беленов, Брызгалов, Юрганов, Божин, Мастерной, Якимов, Багамаев, Ивлев, Моцпан, Багателия, Марков, Гиоргобиани.

Матч «Локомотив» — «Факел» состоится в субботу, 9 ноября и начнется в 14.00 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 31 очком. «Факел» идет на 14-й строчке с 12 очками.