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Сегодня, 12:48

«Локомотив» — «Факел»: Батраков и Баринов выйдут на поле с первых минут

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Локомотив» и «Факел» объявили составы на матч 15-го тура РПЛ.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Ньямси, Монтес, Тикнизян, Самошников, Баринов, Карпукас, Сулейманов, Севикян.

Запасные: Митрюшкин, Веселов, Сильянов, Морозов, Погостнов, Тимофеев, Салтыков, Воробьев, Пиняев, Сарвели, Раков.

«Факел»: Гудиев, Калинин, Дзиов, Сенхаджи, Альшин, Квеквескири, Щетинин, Брахими, Селе, Мертенс, Каштанов.

Запасные: Беленов, Брызгалов, Юрганов, Божин, Мастерной, Якимов, Багамаев, Ивлев, Моцпан, Багателия, Марков, Гиоргобиани.

Матч «Локомотив» — «Факел» состоится в субботу, 9 ноября и начнется в 14.00 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 31 очком. «Факел» идет на 14-й строчке с 12 очками.

Алексей Батраков (&laquo;Локомотив&raquo;) и&nbsp;Алексей Каштанов (&laquo;Факел&raquo;). «Локомотив» — «Факел». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Россия. Премьер-лига. 15-й тур
09 нояб, 14:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Факел

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ФК Локомотив (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8
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9.11 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
9.11 16:30
Динамо Мх – Оренбург
 - : -
9.11 19:00
Ростов – Химки
 - : -
9.11 19:30
Динамо – Пари НН
 - : -
10.11 13:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
10.11 15:15
Спартак – Акрон
 - : -
10.11 17:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.11 19:45
Рубин – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Руслан Литвинов

Руслан Литвинов

Спартак

 12 1 3
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