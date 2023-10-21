«Локомотив» — «Динамо»: ничья после первого тайма

«Локомотив» и «Динамо» завершили вничью первый тайм матча 12-го тура РПЛ — 0:0.

«Локомотив» с 19 очками занимает четвертое место в РПЛ. «Динамо» (17 очков) идет на восьмой строчке в турнирной таблице.