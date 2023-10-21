Медведев считает, что появление белорусских клубов пойдет на пользу РПЛ

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на возможное появление белорусских клубов в российских спортивных лигах.

«Обсуждать стоит после ответа белорусской стороны. Но появление одного-двух белорусских клубов с хорошей инфраструктурой, историей и базой болельщиков пошло бы на пользу и нам, и им», — приводит слова Медведева Sport24.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин поделился мнением о возможном включении белорусских клубов в состав участников российских профессиональных лиг.

В чемпионате России по футболу нет ни одной белорусской команды. В хоккейной КХЛ выступает минское «Динамо», в баскетбольной Единой лиге ВТБ играет клуб «Минск».