Аджоев покинет «Арсенал» по завершении сезона

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев покинет клуб по завершении сезона, сообщает Metaratings.ru.

«Арсенал» проиграл «Уфе» со счетом 1:2 в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ и лишился шансов покинуть последнюю, 16-ю строчку в турнирной таблице чемпионата. Таким образом, команда вылетела в ФНЛ.

Аджоев является президентом тульского «Арсенала» с 2016 года.