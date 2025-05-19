«Локомотив» — ЦСКА: трансляция матча РПЛ начнется в 20.30 мск

«Локомотив» встретится с ЦСКА в матче 29-го тура чемпионата России в понедельник, 19 мая. Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события противостояния «Локомотив» — ЦСКА будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры можно смотреть бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также матч покажут в ретрансляции федерального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

19 мая 2025, 20:30. РЖД Арена (Москва)

По итогам 28-ми туров премьер-лиги команда Михаила Галактионова набрала 49 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. Армейцы с 55 баллами располагаются на третьей строчке чемпионата.