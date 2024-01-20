Гол и передача 18-летнего Батракова принесли «Локомотиву» победу над «Аль-Охдудом»
«Локомотив» в товарищеском матче обыграл «Аль-Охдуд» из Саудовской Аравии — 2:0.
Счет на 50-й минуте открыл Владислав Сарвели, отличившийся с передачи 18-летнего Алексея Батракова. На 68-й минуте сам Батраков удвоил преимущество железнодорожников.
Товарищеский матч
«Локомотив» (Россия) — «Аль-Охдуд» (Саудовская Аравия) — 2:0 (0:0)
Голы: Сарвели, 50 (1:0). Батраков, 68 (2:0).
«Локомотив»: Гильерме (Худяков, 46), Ненахов (Самошников, 46), Морозов (Митай, 46), Кузьмичев (Лукиных, 46), Миранчук (Пиняев, 46), Баринов (Погостнов, 46), Жемалетдинов (Щетинин, 46), Глушенков (Раков, 46. Топинка, 71), Тикнизян (Батраков, 46. Радиковский, 71), Карпукас (Сарвели, 46), Дзюба (Сулейманов, 46).
Предупреждение: Ненахов, 43.
20 января. Абу-Даби. Стадион «Zayed Cricket Stadium».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5