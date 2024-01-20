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Сегодня, 17:55

Гол и передача 18-летнего Батракова принесли «Локомотиву» победу над «Аль-Охдудом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Локомотив» — «Аль-Охдуд».
Фото ФК «Локомотив»

«Локомотив» в товарищеском матче обыграл «Аль-Охдуд» из Саудовской Аравии — 2:0.

Счет на 50-й минуте открыл Владислав Сарвели, отличившийся с передачи 18-летнего Алексея Батракова. На 68-й минуте сам Батраков удвоил преимущество железнодорожников.

Товарищеский матч

«Локомотив» (Россия) — «Аль-Охдуд» (Саудовская Аравия) — 2:0 (0:0)

Голы: Сарвели, 50 (1:0). Батраков, 68 (2:0).

«Локомотив»: Гильерме (Худяков, 46), Ненахов (Самошников, 46), Морозов (Митай, 46), Кузьмичев (Лукиных, 46), Миранчук (Пиняев, 46), Баринов (Погостнов, 46), Жемалетдинов (Щетинин, 46), Глушенков (Раков, 46. Топинка, 71), Тикнизян (Батраков, 46. Радиковский, 71), Карпукас (Сарвели, 46), Дзюба (Сулейманов, 46).

Предупреждение: Ненахов, 43.

20 января. Абу-Даби. Стадион «Zayed Cricket Stadium».

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
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Ахмат – Урал
 - : -
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Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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