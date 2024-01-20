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Сегодня, 17:40

Балахнин оценил вероятность ухода Абаскаля из «Спартака» в «Кадис»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал информацию о возможном уходе наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля в испанский «Кадис».

«Трудно сказать, стоит ли Абаскалю менять ведущий клуб РПЛ на аутсайдера чемпионата Испании. Нужно оценивать ситуацию с учетом ее индивидуальных особенностей. Естественно, с одной стороны, лучше бороться за медали и участвовать в сражениях за титулы, чем за подъем из зоны вылета. Но конкретные обстоятельства в жизни бывают разными. Кому-то очень хочется работать дома, например. Все-таки думаю, что Абаскаль сейчас продолжит руководить «Спартаком» и до конца сезона точно останется в Москве», — приводит слова Балахнина Vprognoze.ru.

Ранее сообщалось, что Абаскаль остается главным претендентом на пост главного тренера «Кадиса», а «Спартак» потребует 2 миллиона евро в качестве компенсации за уход 34-летнего испанца.

Источник: Vprognoze.ru
ФК Кадис
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Сергей Балахнин
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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