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Сегодня, 18:00

Канчельскис: «Если в «Кадисе» сильно хотят Абаскаля, они договорятся со «Спартаком»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист сборной СССР Андрей Канчельскис отреагировал на информацию об интересе «Кадиса» к главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю.

«Мне все равно отпустят его или нет. Если они сделают ему предложение, от которого он не сможет отказаться, наверное уйдет. Мы все гадаем на ромашке — уйдет не уйдет. Будет конкретное предложение, будет думать. Если они его сильно хотят и считают, что он им поможет, они могут договориться со «Спартаком» о сумме. Все будет зависеть от «Спартака» — у них контракт, они главные действующие лица в этой ситуации, а договориться о деньгах можно всегда», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что Абаскаль остается главным претендентом на пост главного тренера «Кадиса», а «Спартак» потребует 2 миллиона евро в качестве компенсации за уход 34-летнего испанца.

Источник: Metaratings.ru
Андрей Канчельскис
ФК Кадис
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
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Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

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Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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