Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал поражение железнодорожников от «Сочи» (1:2) в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ.

— Неудача «Локомотива» была ожидаема — мы хорошо видим, что сейчас происходит с командами, участвующими в Лиге чемпионов, — заявил «СЭ» Наумов. — У меня была тревога относительно сегодняшнего матча «Локо», но я перед игрой выразил надежду на ничью. А в итоге «Сочи» без Нобоа довольно уверенно провели игру, особенно впечатлил Заболотный. А «Локомотив» Николича продолжает пожинать плоды «выдающейся» селекции Кикнадзе, когда взяли сбитых летчиков типа Зе Луиша или Райковича, а сейчас даже ротацию толком не провести. Отсюда и поражение от «Ротора» и «Сочи».

Особенно меня убивает трансфер Райковича. Не понимаю, для чего он был сделан. Чтобы попилить на нем что ли? И это при том, что в это же трансферное окно они сделали хорошее приобретение Лысцова, которого я помню еще по молодежке «Локо». Молодцы, вернули талантливого парня, набравшегося опыта в Португалии. Но почему ему не доверяют? Только сегодня вышел на поле вместо Райковича. И надеюсь, что не просто ради ротации, а Николич даст ему шанс. Виталику надо поиграть три-четыре встречи подряд — тогда он разгонится и покажет себя. Он сильнее и Райковича и Мурило. Впрочем, в целом у «Локо» в центре обороны катастрофа. Райкович и Мурило слабые, а Чорлука хорош, но уже староват и подвержен травмам. В результате, в защите дыры, и я боюсь, что эти неудачные матчи будут продолжаться систематически. (Севастиан Терлецкий)