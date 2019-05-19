"Локо" обратился к "Арсеналу" после ничьей с "Уралом"

"Локомотив" вылетел в Москву после матча 29-го тура премьер-лиги против "Урала" (2:2). В своем официальном Твиттере железнодорожники обратились к "Арсеналу", который сегодня играет с "Краснодаром".
- Вылетаем домой. "Арсенал", вы там держите в курсе как-чего, - такая запись содержится в аккаунте красно-зеленых.
Вылетаем домой ✈️@pfc_arsenal, вы там держите в курсе как-чего 😉 pic.twitter.com/g4jeRxtx6n– ФК "Локомотив" (@fclokomotiv) 19 мая 2019 г.
Напомним, "Локо" занимает 2-е место в турнирной таблице, имея в активе 53 очка. "Краснодар" с 50 баллами располагается на третьей строчке.
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