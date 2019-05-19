15:38 | Футбол — РПЛ

"Локо" обратился к "Арсеналу" после ничьей с "Уралом"

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"Локомотив" вылетел в Москву после матча 29-го тура премьер-лиги против "Урала" (2:2). В своем официальном Твиттере железнодорожники обратились к "Арсеналу", который сегодня играет с "Краснодаром".

Вылетаем домой. "Арсенал", вы там держите в курсе как-чего, - такая запись содержится в аккаунте красно-зеленых.

Напомним, "Локо" занимает 2-е место в турнирной таблице, имея в активе 53 очка. "Краснодар" с 50 баллами располагается на третьей строчке.

Урал - Локомотив

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 29-й тур. "Ростов" – "Зенит" и другие игры
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