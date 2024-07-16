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Сегодня, 09:40

Литвинов объяснил, за счет чего «Спартак» может стать чемпионом России

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов назвал «СЭ» причины, по которым красно-белые могут стать чемпионами России в сезоне-2024/25.

«За счет чего «Спартак» может бороться за первое место? Мы всегда хотим побеждать. Тезисы, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне? За счет самоотдачи и желания побеждать. Конечно, у Станковича достаточно мотивации выигрывать в России. Любой тренер и футболист этого хочет. Посмотрите даже на Роналду в Саудовской Аравии. У него все равно есть мотивация», — сказал Литвинов «СЭ».

«Спартак» в воскресенье, 21 июля на выезде сыграет против «Оренбурга» в первом туре чемпионата России-2024/25.

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