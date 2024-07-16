Литвинов объяснил, за счет чего «Спартак» может стать чемпионом России
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов назвал «СЭ» причины, по которым красно-белые могут стать чемпионами России в сезоне-2024/25.
«За счет чего «Спартак» может бороться за первое место? Мы всегда хотим побеждать. Тезисы, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне? За счет самоотдачи и желания побеждать. Конечно, у Станковича достаточно мотивации выигрывать в России. Любой тренер и футболист этого хочет. Посмотрите даже на Роналду в Саудовской Аравии. У него все равно есть мотивация», — сказал Литвинов «СЭ».
«Спартак» в воскресенье, 21 июля на выезде сыграет против «Оренбурга» в первом туре чемпионата России-2024/25.
Положение команд
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
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1
|Зенит
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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