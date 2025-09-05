Ларин считает, что аренда Пруцева в «Локомотив» отличается от случаев Чернова и Зиньковского

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о переходе полузащитника Даниила Пруцева из «Спартака» в «Локомотив» на правах аренды.

«Это не похоже на истории Зиньковского и Чернова. «Спартак» же продлил с Пруцевым контракт. Соответственно, если они это сделали, то они в будущем рассчитывают на этого футболиста. Поэтому на будущий лимит клуб застолбил за собой хорошего игрока. Сама это ситуация выигрышная для всех, как для игрока, так и для обоих клубов», — сказал Ларин «СЭ».

Арендное соглашение «Локомотива» с Пруцевым рассчитано до конца сезона-2025/26. Перед уходом в аренду полузащитник продлил контракт со «Спартаком» до июня 2028 года.