Ларин считает, что аренда Пруцева в «Локомотив» отличается от случаев Чернова и Зиньковского
Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о переходе полузащитника Даниила Пруцева из «Спартака» в «Локомотив» на правах аренды.
«Это не похоже на истории Зиньковского и Чернова. «Спартак» же продлил с Пруцевым контракт. Соответственно, если они это сделали, то они в будущем рассчитывают на этого футболиста. Поэтому на будущий лимит клуб застолбил за собой хорошего игрока. Сама это ситуация выигрышная для всех, как для игрока, так и для обоих клубов», — сказал Ларин «СЭ».
Арендное соглашение «Локомотива» с Пруцевым рассчитано до конца сезона-2025/26. Перед уходом в аренду полузащитник продлил контракт со «Спартаком» до июня 2028 года.
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|19
|
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|9
|6
|1
|2
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|19
|
4
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|9
|5
|4
|0
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|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
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|18
|
6
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|4
|0
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|
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|
9
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|
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|9
|2
|4
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|10
|
11
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|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
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|6-13
|3
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|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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