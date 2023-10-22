Литвинов: «Историю с Соболевым до такой степени раскрутили. Хотелось бы попросить это все закончить»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о взаимоотношениях внутри команды.

Ранее сообщалось, что «Спартак» отстранил от тренировок Александра Соболева из-за проблем с дисциплиной. 26-летний нападающий не попал в стартовый состав красно-белых на матч с «Пари НН» (2:0) в 12-м туре РПЛ. Он вышел на замену после перерыва.

«У Абаскаля разное отношение к иностранцам и россиянам? Это слышно из СМИ. В целом в команде все нормально. Это внутренняя кухня. Историю с Сашей Соболевым до такой степени раскрутили. Хотелось бы попросить это все закончить. Все происходит между нами и мы сами решаем. Нет огромных проблем. Двигаемся дальше», — сказал Литвинов «СЭ».

«Спартак» набрал 20 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» опустился на восьмую строчку (17 очков).

В 13-м туре РПЛ красно-белые 28 октября сыграют на вызде с «Факелом», а нижегородцы 29 октября примут «Сочи».