Гендиректор «Пари НН» — о поражении от «Спартака»: «Все было видно с первых минут»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о поражении от «Спартака» (0:2) в матче 12-го тура РПЛ.

«Сегодня не получилась игра. Все было видно с первых минут. Тренер скажет, какие спортивные моменты не получились. В целом игра не склеилась», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

«Спартак» набрал 20 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» опустился на восьмую строчку (17 очков).

В 13-м туре РПЛ красно-белые 28 октября сыграют на вызде с «Факелом», а нижегородцы 29 октября примут «Сочи».