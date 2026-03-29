Литвинов объяснил пользу перерыва на матчи сборных для «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов в интервью «СЭ» высказался о плюсах паузы на матчи сборных для красно-белых.

— Перерыв на матчи сборных поможет «Спартаку» перезагрузиться?

— Пауза всегда в плюс — и для команд, и для игроков, и для тренеров. Можно понять, какие проблемы были до этого момента. Появляется возможность разобрать их и решить. Да, [в клубе] осталось не так много людей, кто не уехал в сборные, но тренер может все показать и рассказать.

27 марта в BetBoom матче в Краснодаре сборная России обыграла команду Никарагуа (3:1).

Следующий матч национальная команда проведет 31 марта в Санкт-Петербурге с Мали.

После 22 туров «Спартак» с 38 очками занимает шестое место в РПЛ.