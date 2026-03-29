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Литвинов объяснил пользу перерыва на матчи сборных для «Спартака»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов в интервью «СЭ» высказался о плюсах паузы на матчи сборных для красно-белых.

— Перерыв на матчи сборных поможет «Спартаку» перезагрузиться?

— Пауза всегда в плюс — и для команд, и для игроков, и для тренеров. Можно понять, какие проблемы были до этого момента. Появляется возможность разобрать их и решить. Да, [в клубе] осталось не так много людей, кто не уехал в сборные, но тренер может все показать и рассказать.

Руслан Литвинов.«У нас шикарная возможность взять реванш у «Зенита» и пройти в Кубке дальше». Интервью Литвинова

27 марта в BetBoom матче в Краснодаре сборная России обыграла команду Никарагуа (3:1).

Следующий матч национальная команда проведет 31 марта в Санкт-Петербурге с Мали.

После 22 туров «Спартак» с 38 очками занимает шестое место в РПЛ.

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Руслан Литвинов
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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