Караваев — об усах: «Парикмахер просто спросил: «Оставить?»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев в разговоре с «СЭ» рассказал, как начал отращивать усы.

— У тебя новый образ, усы. Стал отращивать на удачу?

— На сборах подстригся и парикмахер просто спросил: «Оставить?» Говорю: «Ну, давай попробуем». Ну и все, так и решил (улыбается)», — сказал Караваев «СЭ».

Караваев выступает за «Зенит» с сентября 2019 года. В сезоне-2025/26 30-летний защитник принял участие в одном матче FONBET Кубка России, восстановившись после травмы ахилла. Его контракт с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2026-го.