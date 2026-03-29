Литвинов о молодежи «Спартака»: «Массалыга, Дмитриев и Полех могут дорасти до высочайшего уровня»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Руслан Литвинов в интервью «СЭ» высказался о перспективах молодых игроков красно-белых.

— Полех, Массалыга и Дмитриев — будущее «Спартака»?

— Они сто процентов могут дорасти до высочайшего уровня. Дмитриева уже не отношу к молодым, он провел несколько игр, обрел уверенность. Он и до этого выступал за команды РПЛ, хорошо выглядел в аренде

У Массалыги огромный потенциал, он долго работает с основной командой, прошел сборы. Было видно, как сильно он прибавил. И мы с ним много общались. Если он будет играть так же, ему предоставят шанс. Матч на Кубок с «Динамо» — не лучший момент для дебюта. Но если разбирать ту встречу с профессиональной точки зрения, а не как болельщик, то он сыграл хорошо. Делал все, что от него требовалось, создал момент для Угальде, помогал в обороне. Молодец!

Что касается Полеха, то я рад, что он дебютировал в Оренбурге. Он работает с нами не так долго. Но видно: парень способный.

После 22 туров «Спартак» с 38 очками занимает шестое место в РПЛ.