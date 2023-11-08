Литвинов — об игре «Сочи»: «Все понимают, где мы находимся, это не наше место»
Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов высказался об изменениях в игре команды. 6 ноября «Сочи» на своем поле сыграл вничью в матче 14-го тура РПЛ-2023/24 с «Динамо» (3:3).
«Прямо такого что-то не изменилось в команде. Просто все работают, пашут, мы стараемся смотреть, изучать, улучшать какие-то моменты. Получается, что сейчас выходим, бьемся по максимуму, потому что каждый из нас понимает, где мы находимся, это не наше место. Да, может, мы начали не великолепно, но старались, сейчас уже показываем интересную игру. Не сидим в обороне, стараемся играть высоко, в последних матчах мы это продемонстрировали. Я думаю, что мы на правильном пути. Самое главное, что все понимаем ситуацию, пытаемся из нее выйти», — приводит слова Литвинова ТАСС.
«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков после 14 туров. Следующий матч состоится 12 ноября дома против «Рубина».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|9
|4
|1
|23-9
|31
|
2
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|6
|6
|2
|26-19
|24
|
4
|Кр. Советов
|14
|6
|4
|4
|28-20
|22
|
5
|Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
|
6
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
7
|Локомотив
|14
|5
|6
|3
|19-18
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|
10
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|14
|4
|4
|6
|14-21
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|- : -
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3