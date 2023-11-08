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Сегодня, 13:22

Канчельскис рассказал, что рекомендовал Файзуллаева в «Локомотив»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер узбекского «Навбахора» Андрей Канчельскис рассказал, какому российскому клубу рекомендовал приобрести Абоссбека Файзуллаева, и порассуждал о будущем узбекского футболиста.

«Я рекомендовал Файзуллаева в «Локомотив», но там не обратили внимания на него. Странно — почему? Но это уже работа их селекционного отдела, не знаю, работают ли они вообще там. Я рад, что Абосс приехал в ЦСКА и показывает неплохую игру. Дай бог ему здоровья и стабильности, это всегда признак мастерства. Мог Файзуллаев сразу из «Пахаткора» переехать в Европу? Я считаю, он правильно сделал, что пошёл в ЦСКА и зарекомендовал себя там. Если он будет показывать такую игру дальше, то у него будут шансы уехать в классный чемпионат», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.

Файзуллаев перешел в ЦСКА в августе 2023 года из «Пахтакора». За красно-синих футболист сыграл 13 матчей. В них 20-летний игрок забил 1 мяч и отдал 6 голевых передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/kanchelskis-ya-rekomendoval-faizullaeva-v-lokomotiv-no-oni-ne-obratili-vnimaniya-na-nego-303387/
Андрей Канчельскис
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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Мойзес считает, что Чалов может стать лучшим бомбардиром сезона
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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