Лимит на легионеров: заявочный принцип. Формула – 7+18 или 8+17

Сегодня состоялось первое заседание рабочей группы по формированию решения по новому лимиту на легионеров.

Рабочая группа (руководитель – глава РФПЛ Сергей Прядкин) собралась в офисе лиги. Присутствовали представители клубов, профсоюзов, тренеров представлял глава объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович.

Обсуждено мнение о том, что лимит с сезона 2020/21 будет по заявочному принципу (максимальное количество игроков в заявке на сезон – 25 человек). С большой долей вероятности, с таким предложением рабочая группа выйдет на исполком.

Что касается формулы лимита, то участникам заседания напомнили о том, что согласно постановлению исполкома (от декабря 2017-го) формула может быть двух вариантов – либо 8+17, либо 7+18.

Впрочем, участники заседания выдвигали и иные формулы – 10+15, а также полную отмену лимита, при этом для легионеров предлагалось установить качественные параметры, что тоже есть в документах исполкома от декабря 2017-го. (Сергей Егоров)