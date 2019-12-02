Ликующий Дриусси после победы над «Спартаком». Яркий момент
13:13
«Зенит» в своем официальном Twitter поделился видео с нападающим команды Себастьяном Дриусси, ликующим после победы над «Спартаком» (1:0) в 18-м туре РПЛ.
Себастьян @SebadriussiOk Дриусси — о том, что произошло вчера на «Газпром Арене» ??#ЗенитСпартак pic.twitter.com/aA0ZlAgJ1u— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) December 2, 2019
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
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