В «Ростове» сообщили об интересе к Глебову со стороны клубов РПЛ
Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин ответил на вопрос об интересе клубов РПЛ к полузащитнику Данилу Глебову.
«По Глебову конкретных предложений не было, только интерес», — сказал Рыскин «СЭ».
В сезоне-2023/24 Глебов принял участие в 30 матчах «Ростова» в РПЛ, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.
Контракт 24-летнего хавбека с желто-синими рассчитан до лета 2028 года.
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Кр. Советов – Зенит
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|20.07
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|20:00
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|- : -
|21.07
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|
Оренбург – Спартак
|- : -
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Ахмат – Краснодар
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