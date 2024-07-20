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Сегодня, 10:40

В «Ростове» сообщили об интересе к Глебову со стороны клубов РПЛ

Микеле Антонов
Корреспондент
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин ответил на вопрос об интересе клубов РПЛ к полузащитнику Данилу Глебову.

«По Глебову конкретных предложений не было, только интерес», — сказал Рыскин «СЭ».

В сезоне-2023/24 Глебов принял участие в 30 матчах «Ростова» в РПЛ, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

Контракт 24-летнего хавбека с желто-синими рассчитан до лета 2028 года.

Данил Глебов
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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