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Агент Дркушича: «Если появится какой-то вариант, обсудим возможный трансфер с «Сочи»

Алина Савинова
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Футбольный агент Младен Ратковица оценил вероятность ухода защитника Вани Дркушича из «Сочи» в зимнее трансферное окно.

«Сейчас не самый подходящий момент для разговоров о трансфере. «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице, футболистам нужно концентрироваться на достижении результата и набирать очки. Конечно, если у Вани появится какой-то вариант, мы обсудим возможный трансфер с клубом, но сейчас такого вопроса не стоит. Ваня — человек, который не уходит в трудную минуту, оставляя команду в сложном положении. Он не думает сейчас о трансфере. В любом случае решение в январе будет принимать «Сочи», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

В летнее трансферное окно Дркушичем интересовались «Црвена Звезда» и «Нант», однако сочинцы отказались отпускать футболиста.

В текущем сезоне 24-летний защитник провел 10 матчей за «Сочи» и отметился одним голом. Его контракт с сочинской командой рассчитан до июня 2025 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-drkushicha-esli-budet-predlozhenie-v-yanvare-obsudim-e-to-s-sochi/
Футбол
ФК Сочи
Ваня Дркушич
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
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 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
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 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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