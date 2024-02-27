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27 февраля, 14:05

Личка рассказал, за что перед ним извинялся Карраскаль

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Хорхе Карраскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» рассказал о взаимодействии с полузащитником бело-голубых Хорхе Карраскалем.

— Не было сомнений, что Федотов не просто так расстался с Карраскалем? Вы же говорили, что футболист обязан переключаться в оборону, а в ЦСКА именно этим были недовольны.

— Сомнений не было. Понятно, этот вопрос мне задавали в клубе, но я был уверен, что могу чуть-чуть поменять Хорхе. Не как игрока, а его отношение к игре после потери мяча. Думаю, у нас получилось это сделать. Он играет как «восьмерка», в середине поля, это его любимая позиция, где часто встречаешься с мячом. Это дает ему то, что он хочет, — свободу. А после потери мяча Карраскаль достаточно хорошо отрабатывает назад. Это показали матчи с «Зенитом», с «Факелом». С Питером у него была незаслуженная красная карточка, было чуть-чуть грустно из-за этого. Он пришел потом: «Марцел, извини, я вообще его не трогал». Сказал ему: «Спокойно, ничего, такое бывает». Но надо продолжать в том же духе, не расслабляться. Игра за сборную Колумбии — прекрасно, но если ты не работаешь на команду — будет тяжело. Придется сидеть в запасе, — сказал Личка «СЭ».

25-летний Карраскаль летом прошлого года перешел в «Динамо» из ЦСКА. С того момента колумбиец провел за бело-голубых 15 матчей, отличившись одной голевой передачей.

Полностью интервью Марцела Лички читайте на сайте «СЭ».

Хорхе Карраскаль
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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И К Ж
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Пари Нижний Новгород

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Оренбург

 16 1 5
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