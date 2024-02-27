Личка рассказал, за что перед ним извинялся Карраскаль

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» рассказал о взаимодействии с полузащитником бело-голубых Хорхе Карраскалем.

— Не было сомнений, что Федотов не просто так расстался с Карраскалем? Вы же говорили, что футболист обязан переключаться в оборону, а в ЦСКА именно этим были недовольны.

— Сомнений не было. Понятно, этот вопрос мне задавали в клубе, но я был уверен, что могу чуть-чуть поменять Хорхе. Не как игрока, а его отношение к игре после потери мяча. Думаю, у нас получилось это сделать. Он играет как «восьмерка», в середине поля, это его любимая позиция, где часто встречаешься с мячом. Это дает ему то, что он хочет, — свободу. А после потери мяча Карраскаль достаточно хорошо отрабатывает назад. Это показали матчи с «Зенитом», с «Факелом». С Питером у него была незаслуженная красная карточка, было чуть-чуть грустно из-за этого. Он пришел потом: «Марцел, извини, я вообще его не трогал». Сказал ему: «Спокойно, ничего, такое бывает». Но надо продолжать в том же духе, не расслабляться. Игра за сборную Колумбии — прекрасно, но если ты не работаешь на команду — будет тяжело. Придется сидеть в запасе, — сказал Личка «СЭ».

25-летний Карраскаль летом прошлого года перешел в «Динамо» из ЦСКА. С того момента колумбиец провел за бело-голубых 15 матчей, отличившись одной голевой передачей.

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