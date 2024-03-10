Дьяков: «Уже сейчас можно утверждать, что Карраскаль сильный и квалифицированный футболист»

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением об игре колумбийского полузащитника бело-голубых Хорхе Карраскаля.

«К игрокам все же важен индивидуальный подход, нельзя всех футболистов под одну гребенку. Карраскаль здорово играл еще в ЦСКА, потом он присел на скамейку. Федотов был недоволен действиями Хорхе, что он не дорабатывает в обороне. Видимо, в ЦСКА он все же не вписался. В «Динамо» он тоже тяжело начал, но сейчас набрал хорошую форму. После возобновления чемпионата России здорово сыграл первый матч. Уже сейчас можно утверждать на сто процентов, что он сильный и квалифицированный футболист по меркам нашего чемпионата», — цитирует Дьякова Legalbet.

В этом сезоне 25-летний Карраскаль провел за бело-голубых 17 матчей во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами. Он перешел в «Динамо» из ЦСКА в августе 2023 года.