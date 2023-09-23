Соболев: «Красно-белые, снова я с вами, и снова победа над «Динамо» в дерби»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал победу над «Динамо» (1:0) в матче 9-го тура РПЛ.

«Красно-белые, снова я с вами, снова победа над «Динамо» в дерби. Всем спасибо за поддержку. Хотел немножко сказать про свою голевую: так получилось, что бил по воротам и попал в Тео. Еще раз всех с победой», — сказал Соболев в Telegram-канале клуба.

«Спартак» набрал 16 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В 10-м туре красно-белые сыграют 1 октября на выезде с «Крыльями Советов».