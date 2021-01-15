Лесовой рассказал, как футбол Шварца позволяет экономить силы

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой рассказал о футболе, который команде ставит новый главный тренер Сандро Шварц.

— Порой «Динамо» агрессивно начинало матчи, но в концовках уже не было той прыти. Энергозатратный футбол Шварца можно выдерживать 90 минут?

— Сейчас пройдем три сбора и будем выдерживать. Хотя матч на матч не приходится. Если прессинг удавался, играли на перехватах, то, наоборот, тратилось меньше энергии — не надо было бежать в защиту. А вот если соперник разбивал наши попытки сразу накрыть его, тогда уже приходилось побегать вперед-назад.

Сандро Шварц возглавил «Динамо» в октябре 2020 года. После 19 туров Тинькофф-РПЛ бело-голубые занимают 6-е место в турнирной таблице с 30 очками.

(Константин Алексеев)

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