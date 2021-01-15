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Лесовой ответил, почему не пошел бы в «Зенит» на более высокую зарплату

08:20
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Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой рассказал, почему не согласился бы на переход в «Зенит».

— Один наш общий знакомый, который хорошо тебя знает, сказал мне, что ты не пошел бы в «Зенит» даже на более высокую зарплату, если бы питерцы использовали право приоритетного выкупа. Почему?

— Да, у «Зенита» было такое право по соглашению, но я хотел в «Динамо». Не потому, что на питерцев осталась какая-то обида, поскольку меня не оставили в команде, отпустив в «Арсенал». Нет. Просто не видел заинтересованности со стороны «Зенита», а в «Динамо» она была.

Лесовой принадлежал «Зениту» с 2017 по 2020 год. В августе 2020 года 23-летнего россиянина выкупил тульский «Арсенал», а в сентябре игрок перешел в «Динамо».

(Константин Алексеев)

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