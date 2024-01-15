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Лепехин убежден, что уход Чистякова не станет потерей для «Зенита»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин отреагировал на новость о том, что защитник сине-бело-голубых Дмитрий Чистяков на правах аренды перешел в «Сочи».

«Думаю, что ситуация находится под полным контролем «Зенита». Уход Чистякова не станет проблемой для команды. Вероятно, ему хотят дать игровую практику, чтобы затем решить его дальнейшую судьбу. Если человек не проходит в состав, то это вполне разумно. Можно ли назвать потерей уход Чистякова? Нет, ведь этот переход не стал, наверное, каким-то сенсационным для тренерского штаба «Зенита», эта аренда наверняка была обговорена с Семаком, поэтому потерей назвать это нельзя», — приводит «РБ Спорт» слова Лепехина.

Чистяков будет выступать за «Сочи» на правах аренды до конца сезона-2023/24. В текущем сезоне 30-летний защитник провел за «Зенит» 8 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-lepehin-uhod-chistyakova-ne-stanet-poterej-dlya-zenita/
Дмитрий Чистяков
Константин Лепехин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
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Балтика – Сочи
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